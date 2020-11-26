Москва, , 04:30 — REGNUM Примерно 95 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса направило МЧС России в 100-й по счету колонне с грузовыми автомобилями, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В груз входят медицинские изделия и лекарственные препараты. Автомобили с гумпомощью должны пройти пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на государственной границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября МЧС РФ направило в Донбасс 99-ю колонну с партией гуманитарного груза в 199 тонн.

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