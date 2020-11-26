Тайюань , Китай, , 04:17 — REGNUM В городе Хуочжоу провинции Шаньси на севере Китая новый коронавирус был выявлен в импортированной замороженной продукции, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

По данным команды по профилактике и контролю за эпидемиями города Линьфэнь, который управляет Хуочжоу, образцы были взяты из пресноводных креветок, прибывших из Эквадора.

Местные власти запечатали продукцию и поместили ее на карантин, проводя тестирование рабочий персонал, который имел прямой контакт с зараженной продукцией. В настоящее время пока никто не заболел.