Кемерово, , 04:16 — REGNUM В Кемеровской области перед Новым годом планируется снять ряд ограничений, введённых из-за коронавируса. Так, могут разрешить проведение корпоративов и дать послабления горнолыжным курортам. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв в эфире телеканала «Россия-24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Например, сейчас запрещена выдача шлемов и очков на горнолыжных курортах. Мы эту меру намерены отменить, потому что она может повлиять на безопасность, — заявил Цивилёв. — Совместно с нашим главным санитарным врачом разрабатываем, как нам отменить эту меру, но минимизировать риски развития заболевания».

Он подчеркнул, что «на сегодня тренд — поэтапное снижение ограничительных мер». При этом, меры могут ужесточить, если ситуация будет более напряжённой.

Отметим, что по данным на 25 ноября, В Кузбассе за прошедшие сутки было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего — 20 073.