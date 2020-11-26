Пекин, , 04:13 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено девять новых локальных случаев COVID-19, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число новых случаев заболевания в Китае за прошедшие сутки достигло 21, включая 12 «импортных», то есть выявленных у прибывших в страну из-за рубежа и девять локальных.

Локальные случаи пришлись на автономный район Внутренняя Монголия на севере страны. Три новых случая подозрения на инфекцию также было зафиксировано. Смертей от опасной инфекции за сутки не зафиксировано.