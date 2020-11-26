Пекин, , 04:09 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 20 человек, переболевших COVID-19, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 306 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 490 человек, из которых 81 550 были выписаны из больниц за все время эпидемии. Скончалось о опасной инфекции 4634 человека.