Пекин, , 04:06 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Общее число таких случаев заболевания в Китае за все время эпидемии достигло 3821. Пять новых «импортных» случаев пришлось на Шанхай, четыре — на Гуандун и по одному — на Цзянсу, Фуцзянь и Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из больниц страны за все время эпидемии было выписано 3543 пациента, переболевших опасной инфекцией по выздоровлении, еще 278 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах. Смертей среди данной группы заболевших не зафиксировано.