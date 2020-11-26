Москва, , 03:55 — REGNUM Объём задолженности граждан России за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году может вырасти в полтора раза, сообщила 26 ноября директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

В беседе с «Известиями» она рассказала, что с 1 января 2021 года все поставщики коммунальных услуг лишатся права на судебную защиту, т. е. не смогут подавать иски в суд на должников.

В подтверждение своего прогноза она привела данные за весенние и летние месяцы — с марта по июнь 2020 года из-за введения «коронавирусных» ограничений собираемость платы в некоторых регионах за услуги ЖКХ снизилась до 60%.

Отмечается, что для решения проблемы «Национальный жилищный конгресс» направил письмо главе Минстроя России Иреку Файзуллину с просьбой продлить отсрочку новых правил для организаций ЖКХ до 1 января 2023 года.