Оттава, , 03:46 — REGNUM Вакцинация населения Канады от коронавируса начнётся сразу после получения первых партий вакцин в январе 2021 года, заявил 25 ноября министр межправительственных дел страны Доминик Леблан в эфире телеканала CTV.

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«В начале следующего года, в январе 2021 года, <…> мы сможем начать вакцинировать канадцев», — сказал он.

По словам Леблана, правительство Канады заключило соглашения с ведущими производителями вакцин против SARS-CoV-2, поэтому первые «миллионы доз» поступят в страну в начале следующего года. Он добавил, что перед вакцинацией препараты должно будет одобрить министерство здравоохранения Канады.

Ранее источники сообщали, что правительство Канады планирует пожертвовать ряду бедных стран часть зарезервированной для жителей страны вакцины от нового коронавируса.

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