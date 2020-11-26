Бразилиа, , 02:42 — REGNUM Подготовку к регистрации своей вакцины от нового коронавируса в Бразилии начала американская фаркомпания Pfizer, сообщает портал G1.

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В рамках встречи представителей корпрорации и Национального агентства по санитарному надзору страны (Anvisa) ведомству был представлен первый пакет документов, касающийся разработки и исследования препарата BNT 162b2.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Бразилии было объявлено о временном прекращении испытаний китайской вакцины Coronavac от коронавируса после «серьезного инцидента».

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