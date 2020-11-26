Роквилл, США, , 02:40 — REGNUM В лагеря игроков многопользовательской игры Fallout 76 добавили инвалидные коляски. Об этом 26 ноября сообщил портал Kotaku.

Добавить в игру эти средства передвижения около двух месяцев назад попросила девушка-геймер по имени Келли, известная в сети под ником Kytahl. В итоге сообщество передало её просьбу разработчикам и в последнем обновлении они исполнили её желание. Келли опубликовала в Twitter пост с благодарностью, отметив, что она не смогла сдержать слёз.

https://twitter.com/Kytahl/status/1331668559764877312

Напомним, компания Bethesda выпустила дополнение «Стальной рассвет» для игры Fallout 76 на неделю раньше, чем было запланировано. Разработчики сообщили, что оно было полностью готово и они решили не заставлять геймеров ждать.

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