Сараево, , 03:39 — REGNUM Еврокомиссия 25 ноября дала рекомендации по одобрению открытия переговоров по подписанию соглашения между ЕС и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве между агентствами Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (далее — Евроюст) и боснийскими компетентными органами. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В рекомендации было указано, что Босния и Герцеговина является одним из ключевых партнеров ЕС. Также там было отмечено, что Босния и Герцеговина впервые установила контакты с Евроюстом ещё в 2014 году для того, чтобы начать переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве.

Было также разъяснено, что целью соглашения является обеспечение правовой основы для сотрудничества между Евроюстом и компетентными органами третьих стран, включая обмен оперативными персональными данными, в целях поддержки и укрепления действий компетентных органов этих стран и государств-членов и их сотрудничества в предотвращении и борьбе с уголовными преступлениями, за что отвечает Евроюст.