Гавана, , 02:29 — REGNUM Международный фестиваль кубинских сигар, который должен был состояться в феврале 2021 года, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Prensa Latina.

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По его данным, организаторы приняли решение отменить мероприятие из-за угрозы ухудшения эпидемиологической обстановки. Сам фестиваль, как правило, ежегодно собирает более двух тысяч специалистов, предпринимателей и любителей табака из множественных стран. Гостями мероприятия также являются и знаменитости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября аэропорт кубинской столицы Гаваны возобновил международные авиаперелеты, которые ранее приостанавливались из-за пандемии COVID-19. Отмечалось, что первый рейс на Кубу после долгого перерыва прибыл из американского Майями.

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