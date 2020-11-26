Любляна, 26 ноября 2020, 02:51 — REGNUM Премьер-министр Словении Янес Янша на заседании правительства 25 ноября заявил, что, согласно оптимистичным ожиданиям по предотвращению распространения коронавируса в Европе и Словении, эпидемия может быть завершена через три месеца, то есть, когда начнется массовая вакцинация. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Он представил шестой законодательный пакет помощи из-за последствий корона-кризиса, по которому работодателям, гражданам, безработным и другим категориям выделяются субсидии в размере одного миллиарда евро.
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