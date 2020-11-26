Каракас, , 02:09 — REGNUM «Братом и безоговорочным другом Венесуэлы» назвал венесуэльский президент Николас Мадуро аргентинского футболиста Диегу Марадона, скончавшегося на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По словам лидера Боливарианской Республики, он не может найти слов для скорби.

«Огромная печаль, что легенда футбола оставила нас… Милый «кудряш», ты всегда будешь в моем сердце и в моих мыслях. Сейчас нет слов, чтобы выразить то, что мы чувствуем», — написал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Аргентине был объявлен трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны.

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