Анкара, , 01:57 — REGNUM Несколько провинций Турции переживают наступление третьего пика нового коронавируса, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

В их число входят Стамбул, Измир, Коджаэли и Бурса. При этом, по словам чиновника, рост ежедневно выявляемых случаев наблюдается во всех регионах республики, а в 15 провинциях показатели заболеваемости возросли на 50%.

При этом Коджа подчеркнул, что научный комитет не рекомендовал вводить комендантский час в выходные дни и правительство решило не принимать подобные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября, по данным минздрава Турции, за сутки выявили6814 случаев заражения SARS-CoV-2 и их общее число с начала пандемиидостигло467 730.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявлено 6,8 тысячи инфицированных коронавирусом