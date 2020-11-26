Загреб, , 01:59 — REGNUM В Хорватии 25 ноября было принято окончательное решение закрыть все кафе и рестораны для борьбы с распространением коронавируса. Новые ограничительные меры в Хорватии должны вступить в силу 27 ноября в полночь, поэтому они начнут действовать с 28 ноября и продлятся вплоть до католического рождества. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Несмотря на то, что все кафе и рестораны в Хорватии закрываются, им все равно будет разрешено осуществлять доставку своих блюд без ограничения по времени.

Кроме того, в Хорватии временно приостанавливается проведение свадебных церемоний, а фитнес-центры, согласно последней информации, останутся открытыми, но при этом между посетителями должна соблюдаться социальная дистанция в 10 метров.

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