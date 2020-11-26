Кишинёв, , 01:45 — REGNUM В Молдавии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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В частности, за минувшие сутки в стране подтвердили 1570 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом нового типа, выявленных с начала пандемии в Молдавии, достигло 101 203.

Также за прошедшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Молдавии выросло до 2209. Отмечается, что в настоящее время в стране числится 15 205 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3501 человек госпитализирован, включая 252 в критическом состоянии.