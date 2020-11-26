Тунис, , 01:26 — REGNUM Решение продлить до 25 декабря режим чрезвычайного положения в Тунисе принял тунисский президент Каис Саид, передает радиостанция Mosaique FM.

Речь идет о специальном режиме, введенном из-за террористической угрозы в ноябре 2015 года, когда в правительственном квартале в столице страны взорвался автобус с президентской охраной.

Жертвами теракта стали 13 человек, а еще 20 — получили ранения и травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в тунисском городе Сусс были уничтожены трое террористов, пытавшихся напасть на двоих полицейских.

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