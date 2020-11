Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Студия MDHR объявила о том, что решила отложить релиз первого загружаемого дополнения (DLC) The Delicious Last Course к игре Cuphead. Об этом 25 ноября сообщил портал GamesRadar.

Разработчики впервые анонсировали DLC в 2018 году на выставке E3. Тогда они заявили, что оно выйдет в 2019 году, однако позже перенесли релиз на 2020 года. Сейчас в пресс-релизе они сообщили, что столкнулись с неожиданными вызовами в связи с эпидемией корнавируса. Они отметили, что вместо того, чтобы идти на компромисс и отказываться от ранее задуманного, они решили перенести выход The Delicious Last Course на 2021 год.

«Мы знаем, что многие из вас ждали возвращения на Чернильные острова, и наша цель — в следующем году сделать путешествие туда поистине волшебным», — сообщила MDHR.

Релиз Cuphead состоялся 29 сентября 2017 года. Эта приключенческая инди-игра выполнена в стилистике старых анимационных фильмов и жанре run and gun (герой перемещается пешком или иногда на транспортных средствах, сражаясь с противниками при помощи огнестрельного оружия).

