Париж, , 01:06 — REGNUM Компания Ubisoft отложила запуск онлайн-режима игры Watch Dogs: Legion на 2021 год. Об этом 25 ноября сообщил портал Games Radar.

Многопользовательская составляющая должна была появиться в Watch Dogs: Legion 3 декабря 2020 года. Разработчики отметили, что они решили сменить приоритеты и сосредоточились на исправлении технических проблем игры. Пока Ubisoft не назвала новые сроки релиза онлайн-дополнения, лишь сообщила, что он состоится в начале 2021 года.

Watch Dogs: Legion вышла в продажу 29 октября 2020 года. Это уже третья игра в серии, являющаяся прямым продолжением Watch Dogs 2. Её действие происходит в вымышленной версии Лондона, сюжет рассказывает о приключении группы хакеров.

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