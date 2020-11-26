Нейпьидо, , 00:55 — REGNUM В Мьянме общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 1810 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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В частности, 25 ноября в Мьянме скончались 26 пациентов, среди которых 23 имели хронические болезни. Также за минувшие сутки в стране выявили 1330 человек, зараженных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мьянме выявили 83 566 инфицированных SARS-CoV-2.

Отмечается, что в стране уже смогли выздороветь 63 366 человек. Самый первый случай заражения коронавирусом в Мьянме выявили 23 марта.