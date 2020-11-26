Берлин, , 00:47 — REGNUM Действие режима общенационального карантина, введенного в Германии 28 октября из-за ситуации с новым коронавирусом, продлено до 20 декабря, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель государства.

Она подчеркнула, что указанные меры отменять рано. По ее словам, немецкое руководство считает, что режим карантина продолжится и дальше — до января следующего года, однако на рождественские каникулы планируется ввести ряд послаблений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября руководитель Российского фондапрямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что его организация рассматривает возможность запуска производства в Германии российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V».

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