Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Режиссёр оригинального фильма ужасов «Хэллоуин» Джон Карпентер фактически признался в том, что является заядлым геймером. Публикацию он разместил 25 ноября на своей странице в Twitter.

В посте кинематографист заявил, что новая игра Assassin’s Creed Valhalla компании Ubisoft — «это возвращение к совершенству во франшизе».

«Огромный открытый мир, красиво оформленный, с отличным игровым процессом. Невероятная игра», — написал Карпентер.

Издание Cinema Blend напомнило, что в январе 2020 года режиссёру исполнилось 72 года. Автор статьи отметил, что Карпентер и ранее делал на своей странице публикации по поводу видеоигр, однако многие наверняка впервые обратили на это внимание.

https://twitter.com/TheHorrorMaster/status/1331450528270749696

Некоторые пользователи в комментариях стали просить режиссёра поучаствовать в реализации проекта видеоигры, например, по той же франшизе «Хэллоуин».

https://twitter.com/MysteryMoji/status/1331604665318912000

Джон Карпентер считается признанным мастером фильмов ужасов. С 1974 года он выпустил около 30 картин, в т. ч. несколько фильмов культовой серии «Хэллоуин». Он занял должности исполнительного продюсера и композитора ремейка «Хэллоуина» 2018 года, а сейчас пишет музыку к будущему хоррору Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин убивает».

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