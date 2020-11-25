Женева, Швейцария, , 23:48 — REGNUM В Северной и Южной Америке за последние семь суток зарегистрировано свыше 1,5 млн новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 ноября издание The Guardian со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ), входящую в состав ВОЗ.

По утверждению издания, такие цифры являются рекордным показателем распространения инфекции.

The Guardian отмечает, что рост количества новых заражений ускорился и в Северной, и в Центральной и в Южной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября университет Джонса Хопкинса в США заявил, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 60 млн.

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