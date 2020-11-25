Токио, , 23:32 — REGNUM Издатель и разработчик видеоигр Square Enix объявил, что с 1 декабря 2020 года он позволит работать сотрудникам дома. Об этом 25 ноября сообщил портал DSOGaming.

Согласно планам компании, работать дома в среднем не менее трёх дней в неделю будут примерно 80% её команды. Глава Square Enix Йосуке Мацуда подчеркнул, что компания «официально предложит постоянную программу работы на дому для всех руководителей и сотрудников».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Йосуке Мацуда признался в том, что Square Enix до сих пор не удалось окупить затраты на разработку игры Marvel`s Avengers. Он, в частности, сказал, что, по его мнению, в этом также виновата эпидемия коронавируса.

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