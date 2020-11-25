Мадрид, 25 ноября 2020, 23:29 — REGNUM Правительство Испании намерено ограничить число участников встреч для празднования Рождества до шести человек, 25 ноября сообщает агентство Reuters.
Одновременно с этим некоторые региональные руководители здравоохранения, в том числе в Каталонии и Мадриде, выступают за лимит в 10 человек для праздничных встреч.
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