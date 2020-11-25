Токио, , 23:22 — REGNUM Президент Square Enix Йосуке Мацуда признался, что компания до сих пор не окупила затраты на разработку игры Marvel's Avengers. Об этом 25 ноября сообщил портал Game Rant.

Мацуда косвенно подтвердил информацию, которую ранее выдал журналист-аналитик Дэвид Гибсон. Он признался, что результаты продаж копий Marvel's Avengers не оправдали ожидания Square Enix и что компания до сих пор не вернула затраченные средства.

Глава компании заявил, что, по его мнению, Marvel's Avengers продавалась бы лучше, если бы её релиз состоялся в другом квартале. Он добавил, что на продажи также появлияла ситуация эпидемии коронавируса. При этом Мацуда выразил уверенность в том, что после выхода ряда дополнений продажи Marvel's Avengers вырастут.

Напомним, релиз игры состоялся 4 сентября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в декабре 2020 года Square Enix добавит в Marvel’s Avengers нового супергероя.

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