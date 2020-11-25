Бразилиа, , 22:04 — REGNUM В сеть выложили новый постер будущего кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Публикация была размещена 25 ноября на Twitter-странице Warner Bros. Pictures Brasil.

На изображении показана актриса Галь Гадот в образе Дианы, одетой в золотые доспехи, в руках героиня держит Лассо Истины. Постер был выпущен для Бразилии, администрация аккаунта сообщила подписчикам, что 6 декабря 2020 года они смогут посетить панель Warner Bros. и узнать новую информацию о фильме.

https://twitter.com/wbpictures_br/status/1331644012915281920

Ранее кинокомпания объявила, что премьера фильма «Чудо-женщина 1984» состоится 25 декабря 2020 года, одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. В ряде стран фильм начнут показывать в кинотетарах 16 декабря 2020 года.

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