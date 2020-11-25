Подгорица, , 21:25 — REGNUM В 2019 году частные лица и организации пожертвовали более 6 миллионов евро на благотворительность, говорится в годовом отчете о состоянии благотворительности в Черногории, подготовленном Catalyst Balkans.

Объем пожертвований на благотворительность в Черногории растет с 2013 года, когда Catalyst Balkans начал процесс сбора данных и мониторинга пожертвований в Черногории.

Всего было зарегистрировано 851 пожертвование, что на 44,7 процента больше, чем в 2018 году.

Согласно отчету, бизнес-сектор был наиболее активным в отношении пожертвований в 2019 году, с увеличением процента по сравнению с 2018 годом. Процент пожертвований от граждан немного снизился.

Наибольшая поддержка была оказана учреждениям (38,5 процента), за ними следовали отдельные лица или семьи (28,4 процента) и некоммерческие организации (24,9 процента).

Впервые с 2015 года наибольшую поддержку получили маргинализованные группы, среди которых наибольшую помощь получили люди с ограниченными возможностями.