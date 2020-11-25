Токио, , 21:24 — REGNUM Sony заявила, что до конца 2020 года она отправит магазинам больше консолей PlayStation 5. Публикация была размещена 25 ноября на Twitter-странице PlayStation.

Компания поблагодарила геймеров за то, что запуск PlayStation 5 стал самым масштабным релизом консоли в истории Sony. Она также написала, что до конца 2020 года розничные продавцы смогут увеличить запасы PS5 на складах.

https://twitter.com/PlayStation/status/1331583421668319232

Ранее ИА REGNUM сообщило, что британский магазин Amazon не сдержал слово, которое дал покупателям, получившим вместо PlayStation 5 другие товары. Компания не смогла найти замену пропавшим консолям и в результате сделала возврат средств.

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