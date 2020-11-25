Анкара, , 21:22 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 6814 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 467 730 человек. Такие данные приводит 25 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за последние сутки в больницах Турции скончались ещё 168 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 840.

Напомним, накануне министерство здравоохранения республики сообщало о 7381 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки, что стало рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране.

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