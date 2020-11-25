Лондон, , 21:10 — REGNUM Британский магазин Amazon, пообещавший решить проблемы людей, получивших в коробке разные предметы вместо PlayStation 5, не сдержал своё слово. Об этом 25 ноября сообщил портал Eurogamer.

Журналисты издания решили связаться с людьми, которые ранее опубликовали жалобы в сети. Оказалось, что никто из них не получил консоль, однако всем им формально сделали возврат, хотя некоторые пока не увидели денег на счёте.

Amazon предложила покупателям небольшую компенсацию в виде подарочных сертификатов, однако некоторые от неё отказались. Некоторые пользователи отметили, что добиться ответа на жалобу от Amazon было непросто.

Напомним, 20 ноября 2020 года ИА REGNUM сообщило, что некоторые жители Великобритании, сделавшие предзаказ PlayStation 5, в итоге получили коробки, в которых были иные товары. В частности, они обнаружили в упаковках массажёр для ног, пистолет-игрушку Nerf, корм для кошек и т.д.

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