Белград, 25 ноября 2020, 21:07 — REGNUM Сербский эпидемиолог Предраг Кон в своем заявлении для СМИ предупредил, что число погибших от COVID-19 будет расти, и что это совершенно математически ясно.
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По его словам, через две недели смертность вырастет и может достичь и трехзначных цифр.
Он отметил, что следующими шагами антикризисного штаба станет переход на онлайн-обучение во всех школах Сербии.
«Заседание кризисного штаба назначено в связи с эпидемиологической ситуацией. Должно быть понятно, что речь идет не о закрытии школ, а о краткосрочном переходе, всего на неделю, на онлайн-занятия. Не более того», — сказал Кон.
«Нам необходимо оценить ситуацию, потому что в Белграде наблюдается значительное замедление распространения вируса. Вирус распространился из Белграда в другие части Сербии», — сказал Кон.