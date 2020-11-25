Варшава, , 20:53 — REGNUM Польская студия Bloober Team выложила в сеть новый трейлер будущей игры The Medium. Ролик был опубликован 25 ноября на YouTube-канале разработчика.

Видео длительностью меньше минуты получило название «Угрозы» (The Threats). Кроме нескольких новых сцен и локации отеля Niwaсоздатели игры также показали нового героя, которого сыграет польский Марцин Дороцински. Геймеры могут знать этого актёра по сериалу Netflix «Ферзевый гамбит».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Bloober Team перенесла дату релиза The Medium, с 10 декабря 2020 года на 28 января 2021-го. Стоит отметить, что до этого студия CD Project Red перенесла на 10 декабря релиз своей игры Cyberpunk 2077.

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