Киев, , 20:41 — REGNUM Компании Deep Silver и 4A Games выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что вскоре состоится релиз улучшенной версии игры Metro Exodus для консолей PS5 и Xbox Series X. Об этом 25 ноября сообщил портал GamesRadar.

Разработчики и издатель отметили, что что этот вариант Metro Exodus получит больший показатель FPS (частота кадров), большее разрешение, сокращённое время загрузок, а также поддержку технологии трассировки лучей. Стоит отметить, что пока Deep Silver не назвала даже сроки релиза игры.

Напомним, Metro Exodus вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 15 февраля 2019 года. Это третья игра в серии Metro, в основу которой легли книги писателя Дмитрия Глуховского.

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