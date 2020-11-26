Тегеран, , 07:50 — REGNUM В Иране около 469 человек умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари 25 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr Mews.

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Пресс-секретарь министерства отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 46 207 граждан. Она подчеркнула, что 625 606 из общего числа 894 385 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Садат Лари также заявила, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 13 843 новых случая заражения, около 2370 человек госпитализированы.

«Еще около 5832 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 5 913 229 обследований на выявление случаев заражения.