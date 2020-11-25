Тирана, , 20:35 — REGNUM В среду, 25 ноября, в результате исследования 2 137 образцов в Албании выявили ещё 644 случая заражения коронавирусом. 365 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 34 944 случая заражения коронавирусом. 17 031 человек уже излечился от COVID-19. 743 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 8 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 17 110 человек, из них почти половина — в Тиране. На стационарном лечении находится 461 пациент, за последний месяц это число возросло почти вдвое.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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