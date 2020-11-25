Ханты-Мансийск, , 20:08 — REGNUM В Югре водолазы нашли тело пятимесячной девочки, которая находилась в салоне провалившегося под лёд автомобиля «Нива Шевроле». Об этом сообщает поисково-спасательный отряд обнаружили «Центроспас-Югория».

Как пишет Накануне.Ru, они обследовали 2,1 тыс. кв. метров акватории реки. А перед этим ими было найдено тело 29-летней беременной женщины.

Трагедия произошла на реке Ляпин утром 20 ноября. За рулём был 29-летний гражданин. В салоне также ехали пятеро пассажиров, в том числе три ребёнка. Водитель, десятилетний ребёнок и женщина 1988 года рождения не пострадали. Пятимесячная девочка и беременная женщина погибли, а шестилетняя девочка оказалась в коме.