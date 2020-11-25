Буэнос-Айрес, , 20:01 — REGNUM Трёхдневный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. О соответствующем решении объявил президент страны Альберто Фернандес.

Один из самых знаменитых футболистов мира Диего Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет после перенесённой в октябре операции на мозге. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина смерти Диего Марадоны

Читайте развитие сюжета: В «Наполи» назвали «сокрушительным ударом» смерть Диего Марадоны