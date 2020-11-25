Владимир, , 19:59 — REGNUM Во Владимире бывшего главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгения Яскина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Руководитель больницы получил 1 миллион 750 тысяч рублей от представителя коммерческих структур за помощь при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования. Он добровольно выдал следствию предмет взятки и заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

Яскина приговорили к условному лишению свободы сроком на четыре года и запретили на три года занимать определённые должности. Также он выплатит штраф, соответствующий размеру взятки.