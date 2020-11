Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Создатели модификаций выпустили дополнение для игры Star Wars Jedi: Fallen Order, которое добавляет в неё героя сериала «Мандалорец». Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что речь идёт не о добавление в игру полноценного персонажа, а лишь о замене скина (образа) главного героя — Кэла Кестиса. Желающие могут скачать модификацию на соответствующей странице портала NexusMods.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. Игра выполнена в жанре action-adventure (приключенческая экшен-игра) от третьего лица, её сюжет рассказывает о том, как молодой джедай пытается пережить реализацию т.н. «приказа 66».

Читайте ранее в этом сюжете: Монстры и оружие: вышел анимационный трейлер игры Immortals Fenyx Rising

Читайте развитие сюжета: Разработчики Metro Exodus анонсировали версию игры для новых консолей