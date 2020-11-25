Махачкала, , 19:56 — REGNUM Массовая вакцинация против гриппа продолжается в Дагестане. По данным на 24 ноября, в республике привито около 40% населения — более 1,1 млн человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

С начала осени в Дагестан поступило свыше 1,2 млн доз вакцины, до конца 020 года это число, как ожидается, увеличится до 1,7 млн. Особое внимание уделяется иммунизации детей, беременных и пациентов из групп риска.

«Сейчас важно предупредить риски, которые несут в себе грипп и ОРВИ. Вакцинация — это важная защита, которой не стоит пренебрегать в период пандемии коронавируса», — приводятся в сообщении слова главы минздрава региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

Прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции стартовала в Дагестане 7 сентября. Сообщалось, что одними из первых вакцинацию пройдут сотрудники правительства республики, работники администраций городов и районов региона.

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