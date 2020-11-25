Екатеринбург, , 19:57 — REGNUM В Свердловской области снизилась доля детей и подростков, болеющих COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Доля школьников снизилась более чем на 1%. На полпроцента снизилась доля детей до шести лет.

«Больше, по результатам анализа, болели работающие и неработающие свердловчане — на 1,8 и 3,2% соответственно», — добавили в штабе.

Также за минувшую неделю, по данным на 25 ноября 2020 года, зафиксировано на 3% меньше случаев заболевания среди пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 44 384 случая заражения коронавирусом.

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