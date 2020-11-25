Ташкент, , 19:54 — REGNUM Египетская компания Air Cairo запустила регулярные авиарейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Ташкент, сообщили 25 ноября в телеграм-канале компании Uzbekistan Airports.

Аэропорт. Шарм-эль-Шейх On tour

Авиакомпания впервые выполнила указанный рейс. В аэропорту Ташкента самолет торжественно встретили «воздушной аркой». Рейсы будут выполнять один раз в неделю — по средам.

Представитель Air Cairo Хусейн Шариф заявил, что в будущем частоту полетов планируется увеличить до четырех. Кроме того, в апреле 2021 года планируется запустить рейс Каир — Ташкент.

Первый рейс прибыл в Ташкент 25 ноября в 10:10 (8:10 мск). Обратный рейс вылетел в Шарм-эль-Шейх в 11:30 (9:30 мск). В Uzbekistan Airports считают, что рейсы египетской авиакомпании позволят гражданам Узбекистана путешествовать по странам Африки и Евросоюза.