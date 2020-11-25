Токио, , 19:45 — REGNUM В сети появилась информация о новом патенте Sony, который может говорить о том, что компания разрабатывает новую гарнитуру виртуальной реальности. Об этом 25 ноября сообщило нидерландское издание LetsGoDigital.

Согласно информации, изложенной в патентной заявке, новая гарнитура получит светодиодную подсветку и «один или несколько генераторов тактильной обратной связи». Кроме того, благодаря датчику, который может быть разной природы, пользователь устройства будет получать сигналы о том, правильно ли он носит гарнитуру.

Ранее Sony сообщила, что владельцы текущей гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR смогут использовать её с консолью PlayStation 5. Компания отметила, что для этого им понадобится специальный адаптер для камеры PS4.

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