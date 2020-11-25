Нур-Султан, , 19:41 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана потребовало проверить популярную компьютерную игру Among Us («Среди нас») на вредность для детей, 25 ноября сообщает издание InformBuro.

Соответствующий запрос в министерство информации и общественного развития направил комитет по охране прав детей. Отмечается, что информация о запросе размещена на портале «Кибернадзор», где будет проверена степень опасности игры.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что родители рассылают в мессенджере WhatsApp сообщение о вредности игры Among Us. Пользователи призывают проверить мобильные телефоны своих детей и удалить эту игру. Отмечается, что в некоторых случая сообщения отправляют школьные учителя.

Among Us — это многопользовательская игра, в которой команда игроков должна вычислить предателей на космическом корабле. Аналог известной игры «Мафия».