Махачкала, , 19:37 — REGNUM Пожарные в Дагестане возобновили ранее приостановленное тушение законсервированной нефтескважины в Ногайском районе. В настоящее время пламя сбито, ведутся технологические работы, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Нефтескважина «Капиевская», расположенная в 17 км от села Кумбатара в Ногайском районе Дагестана, загорелась 21 октября. После недельной борьбы с пожаром было решено приостановить работы в связи с отсутствием угрозы для населения.

В настоящее время к тушению возгорания привлечено 46 человек и 11 единиц техники. Отмечается, что на месте развернут полевой лагерь для временного проживания пожарных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане горит нефтяная скважина