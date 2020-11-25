Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM Причины более частого обращения петербургских детей на телефоны доверия связаны с изменением условий их жизни из-за пандемии и теми нагрузками, которые они из-за этого испытывают. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог Елена Ковальчук, комментируя информацию о том, что из-за пандемии дети страдают от одиночества и стали чаще обращаться на телефон доверия.

Павел Редин (с) ИА Красная Весна

В условиях пандемии все российские школьники находятся в состоянии сенсорного голода, страдают от недостатка живого общения со сверстниками, пытаются ужиться с карантинными ограничениями. У детей снижена двигательная активность, так необходимая в детском возрасте, подчеркивает психолог. В школах Петербурга, которые продолжают очное обучение, установлены очень строгие правила (вход и выход из классов по времени и т. д.), что также может угнетающе воздействовать на детей. Часть детей Петербурга перешла на дистанционный вид обучения — а это предполагает постоянную подключенность к компьютеру, что само по себе является угрозой для здоровья ребенка, как физического, так и психического.

В этом случае дети оказываются в зоне риска развития неврозоподобных и депрессивных состояний, говорит эксперт. И в данной ситуации обращение за консультацией на детский телефон доверия является как раз-таки плюсом, и помогает специалистам вовремя оказать ребенку необходимую помощь, скорректировать неэффективные стратегии поведения, которые он использует для решения своих проблем.

«Что касается предположения детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной о том, что повышение количества обращений детей на телефон доверия свидетельствует, что «дети одиноки в своих переживаниях, даже при наличии родителей они одиноки», то данное заявление является, как минимум, дискуссионным. Полагаю, большинство детей в первую очередь сообщают о своих проблемах как раз родителям, и уже родители могут предложить ребенку поговорить с психологом, закономерно считая, что специалист окажет своевременную и профессиональную помощь. Кроме того, в условиях ковидной пандемии, когда многие родители опасаются идти с детьми на очный прием к специалистам психологического профиля из-за риска заболевания, телефоны доверия становятся особенно востребованы для всех групп населения, и можно только приветствовать, что дети также пользуются помощью специалистов», — считает Ковальчук.

Читайте также: Из-за пандемии петербургские дети страдают от одиночества — омбудсмен