Архангельск, , 19:23 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР), начавший сегодня работу в Архангельске, будет функционировать круглосуточно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, ЦУРы создаются во всех регионах страны. Их основной задачей является мониторинг и анализ обращений и жалоб населения. Кроме того, ЦУР позволит анализировать удовлетворенность обратившихся качеством решения их вопроса, проводить социологические опросы, аналитические исследования и образовательные семинары для профильных специалистов.

«Важным инструментом в работе ЦУРа станет так называемая «тепловая карта», которая в режиме реального времени показывает, на что конкретно и куда жалуются жители региона. На карте будут видны самые распространенные, актуальные проблемы в регионе. Это позволит власти своевременно реагировать и принимать управленческие решения для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем», — отметил министр связи и информационных технологий региона Павел Окладников.

Одним из инструментов работы ЦУР станет «Платформа обратной связи» (ПОС), с ее помощью любой житель области, зарегистрированный на портале госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобильном приложении системы и проследить за ходом ее решения.