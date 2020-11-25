Архангельск, 25 ноября 2020, 19:23 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР), начавший сегодня работу в Архангельске, будет функционировать круглосуточно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Напомним, ЦУРы создаются во всех регионах страны. Их основной задачей является мониторинг и анализ обращений и жалоб населения. Кроме того, ЦУР позволит анализировать удовлетворенность обратившихся качеством решения их вопроса, проводить социологические опросы, аналитические исследования и образовательные семинары для профильных специалистов.
Одним из инструментов работы ЦУР станет «Платформа обратной связи» (ПОС), с ее помощью любой житель области, зарегистрированный на портале госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобильном приложении системы и проследить за ходом ее решения.