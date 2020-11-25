Астрахань, , 19:21 — REGNUM Компания КАМАЗ поставит средства индивидуальной защиты для врачей Астраханской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, такой договорённости достигли губернатор Игорь Бабушкин и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Компания безвозмездно передаст медикам 500 защитных костюмов и две тысячи респираторов собственного производства.

Пошив защитных костюмов на заводском оборудовании начали весной 2020 года. Летом компания приступила к серийному производству одноразовых масок и респираторов. С апреля по июль работники завода изготовили 13,9 тысячи костюмов и почти 100 тысяч масок. С июля по сентябрь было выпущено 95,5 тысячи респираторов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области за сутки скончались два пациента с COVID-19